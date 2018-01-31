"Memleket Hasreti" şiiri yöresel lezzetlerin tesciline kanıt oldu

Kırşehir yöresinde uzun yıllar beğeniyle yenen, son zamanlar da ise unutulmaya yüz tutan "çullama yemeği" ve "Kırşehir höşmerimi", ozan ve halk müziği sanatçısı Şemsi Yastıman'ın "Memleket Hasreti" şiiri sayesinde coğrafi işaret olarak tescil edildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:16