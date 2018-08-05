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Meram Tıp Fakültesi ilk ameliyatını yaptı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yeni binasında ilk ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Meram Tıp Fakültesi ilk ameliyatını yaptı

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, daha donanımlı ve daha modern imkanlara sahip yeni hastane binasında hizmet üretebilecek olmanın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Prof. Dr. Vatansev, “Yeni hastane binasında toplam 28 tane ameliyathane bulunmakta, bunların 4 tanesi günübirlik cerrahi için kullanılmakta. 24 tanesi büyük çok daha detaylı ameliyatların yapılabileceği ameliyathaneler. Ameliyathaneler tamamen akıllı sistemlerle donatıldı. İklimlendirme, nemlendirme gibi hava sıcaklığını tamamen ortamın ısısına göre ayarlayan akıllı sistemler bulunuyor” dedi. Bu imkanların hem hizmet üretme hem de hastanın hizmet alması noktasında son derece memnuniyet verici olduğunu söyleyen Vatansev, Başhekim Prof. Dr. Ahmet Tekin ile birlikte gerçekleştirdikleri ilk ameliyatla ilgili olarak da şunları söyledi, “Günümüz teknolojilerinin kullanıldığı en modern ameliyathanelere sahibiz. Yapılan bu ilk ameliyatta da operasyon başarıyla tamamlandı. Hastamıza Allah’tan şifa diliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Tüm ameliyathanelerin Ağustos ayının ortalarında kullanılır hale geleceğini de ifade eden Prof. Dr. Vatansev, “Kaliteli bir hizmet anlayışı içerisinde sağlık eğitimini ve kaliteli sağlık hizmetini verebilmemiz adına hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker başta olmak üzere, emeğe geçen herkese şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu. 

İHA

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