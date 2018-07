Meram’da, Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi açıldı

Meram Belediyesi tarafından ilçenin dört bir köşesinde ihtiyaca cevap verecek tesisler kazandırılmaya devam ediliyor. Uluırmak Ali Hoca Mahallesi Çaybaşı Caddesi üzerinde yapımı gerçekleştirilen Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, "Alnımızın akıyla 4 yılda projelendirip hizmete aldığımız onlarca kalıcı eserden biri olan Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu, Meram’a, Konya’ya yeni değerler katacak eserlere imza atmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizler 1994 yılında İstanbul’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın startını verip uygulamaya koyduğu yüksek standartlı, merkezinde millete hizmetkarlık olan belediyecilik anlayışının takipçileriyiz. 16 yılda ülkemizde her alanda yapılan tüm çalışmalar “Her şey Millet İçin, Her Şey Türkiye İçin” anlayışının çabası ve bir ürünü olmuştur. 4 yıl önce siz hemşehrilerimin teveccühü ile, şahsım da bu anlayış ve işleyiş çerçevesinde bayrağı teslim alıp işimize dört elle sarıldık. Şehirler hızla değişirken Meram’da dünyanın gerisinde kalmasın diye onlarca projeyi hayata geçirdik. Amacımız değişimi yakalama çabasında olan bir Meram değil yaptıklarımızla Türkiye’de değişimin öncüsü olan bir Meram olmaktı. Belediyecilik anlayışımızın omurgası insanımıza hizmet etmek ve insanımız oldu. İnsanımızın talepleri, ihtiyaçları, geleceğe dair beklentileri oldu. Bunları gerçekleştirirken kendi öz değerlerimizden, kimliğimizi koruyarak gerçekleştirmenin gayretinde olduk” şeklinde konuştu.



“Bölgenin ihtiyacını karşılayacak”

4 yıllık imar planı revizyonundan, kentsel dönüşüme, altyapı hizmetlerinden üst yapı çalışmalarına kadar dev projeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Toru, “Meram’da mega parklar, tam teşekküllü spor sahaları ve tesisleri, halkımızın ihtiyaçlarına yönelik inşa edilen sosyal tesisler ve kültür merkezlerini bir bir hizmete açıyoruz. Çalışmalarımızdaki hıza sizlerde şahitlik ediyorsunuz. Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezimiz, Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca, Fahrünnisa, Çaybaşı, Ziya Barlas ve Zafer Mahalleleri sakinleri başta olmak üzere tüm Konya’ya hizmet veren, önemli bir merkez olacak. 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olan tesisimiz 4 katlı bir yapıdan oluşuyor. Binamızın bodrum katında mescit, fitness alanı bulunurken zemin katında evlendirme memurluğu, nikah salonu, idari ofislerimiz, öğrencilerimiz için kütüphane ile çalışma salonları yer alıyor. Birinci katımızda kadınlar için Mecalis-i Seb’a, erkekler için Fihi ma fih adlarını verdiğimiz sedirli sohbet salonlarımız bulunuyor. Yine son katta konferans salonumuz var. Ayrıca tesisimizde uzmanlarımız, bölgedeki ailelerimize danışmanlık, çocuklarımıza psikolojik destek verecek. Bu tesisimiz, gerek sportif, gerek sosyal kültürel faaliyetleriyle bölgemizin ihtiyacı bulunan önemli bir merkez olacak” dedi.



“Meram için kalbi çarpan herkese şükran borçluyuz”

İlçenin tarihi mekanlarından birinin yanındaki Kültür Merkezini açmak için bir araya gelindiğini ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, “Bu projede emeği geçen belediye başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bölgenin manevi mimarlarından olan kişinin ismiyle yaşayacak bu tesis sadece bölgedeki sakinlerin değil, yurt içinden ve yurt dışından gelecek misafirlerin ağırlanacağı bir mekana dönüşmüş. Meramımız, Konyamız, ülkemiz her şeyin en güzeline layık. Meram için kalbi çarpan herkese şükran borçluyuz. Önemli olan tarihte iz bırakabilmek, değerlerine sahip çıkmak ve geleceği umutla yürüyebilmek” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nin mimarı Emine Kalay ve Hakan Bahar’a plaket takdim edildi. Öte yandan protokol üyeleri kültür merkezini gezerken, nikah için salonda bulunan Nurgül ve Yasin Çat çiftinin de mutluluğuna ortak oldular. Genç çiftin nikahlarını Başkan Toru kıyarken, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular şahitlik yaptı.