Meram’da “Millet Kıraathanesi” açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi seçim vaatleri arasında yer alan Millet Kıraathanesi’nin ilk örneklerinden biri Meram’da hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri üzerine harekete geçen Meram Belediyesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Rabia Spor Merkezi’nin zemin katında Millet Kıraathanesi için düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, çalışmaları yerinde inceleyerek Millet Kıraathanesi’nin kısa süre içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi.



Başkan Toru, Millet Kıraathanesi’nin fonksiyonları ile bilgiler vererek, “Mahalle kültürüne geri dönüş anlamındaki Millet Kıraathaneleri Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan bir projeydi. Biz de Meram Belediyesi olarak ilçemizdeki ilk Millet Kıraathanesi’ni açmak üzere Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerindeki Rabia Spor Merkezimizin bir katını tahsis ettik. Toplam 400 metrekarelik alanda aynı anda 130 kişinin faydalanacağı Millet Kıraathanemizde okuma salonları, kütüphane, dinlenme alanları, internet kafe, zeka oyunları bölümü, Etnospor oyunları alanı yer alacak. Diğer taraftan Türkiye’de bir ilk olarak görme engelli kardeşlerimize yönelik baskılı olarak çıktı alabilecekleri yazıcılar ve sesli kitaplarımız da kıraathanemizde bulunacak” dedi.



Millet Kıraathanesi için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Başkan Toru, “İnşallah 1 aylık süre içerisinde Millet Kıraathanemiz vatandaşımızın hizmetinde olacak. Meram Belediyesi olarak ilk ve öncü olmaktan, farklı bir anlayışla Millet Kıraathanesi’ni planlayarak tasarlamaktan dolayı onurluyuz. Şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

