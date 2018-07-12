Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meram’da yatırımlar fonksiyonel olarak düşünülüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Hatıp Caddesi üzerinde yapımı gerçekleştirilen, içerisinde kapalı semt pazarı, halı saha, ticari alanlar, zabıta karakolu ve çok amaçlı salonların yer alacağı kompleks inşaatında incelemelerde bulundu. 

Meram’da yatırımlar fonksiyonel olarak düşünülüyor

Meram Belediyesi tarafından Hatıp Caddesi üzerinde yapımı gerçekleştirilen, , içerisinde kapalı semt pazarı, halı saha, ticari alanlar, zabıta karakolu ve çok amaçlı salonların yer alacağı kompleksin inşaat çalışmaları sürüyor. Yıl sonuna tamamlanması hedeflenen komplekste incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

“Bölge sakinlerinin ihtiyacı olan alanlar bir arada toplanıyor” 

Başkan Toru, Meram’da yapılan yatırımların fonksiyonel olarak düşünüldüğünü ifade ederken, “Harmancık, Karahüyük, Lalebahçe ve Gülbahçe Mahallelerinin ihtiyacı olan sosyal donatıların yer aldığı kompleks ve kapalı semt pazarı ile ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Projemizde bu bölgemizin ihtiyacı olan kapalı semt pazarımız ile birlikte halı saha, ticari alanlar, zabıta karakolu ve beyler için çok amaçlı bir salonumuz bulunuyor. Toplam inşaat alanımız 5000 metrekare. Kompleksimizin yılsonuna kadar tamamlanarak halkımızın istifadesine sunacağız. Meram Belediyesi olarak yaptığımız tüm projelerde tek bir fonksiyonu olan değil o bölgenin ihtiyacı olan bütün alanları birleştirmeye çalışıyoruz. Burada da hem spor hem sosyal tesis hem de kapalı semt pazarını birleştirerek büyük bir kompleksi inşa etmiş oluyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberBölge HaberleriKonyaFatma Toru
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.