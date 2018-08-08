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Meteoroloji istasyon ölçümüne giden ekip kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde bulunan istasyonda meteoroloji ölçümüne giden görevli personeller trafik kazası geçirdi. Kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. 

Meteoroloji istasyon ölçümüne giden ekip kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Levent Kılıç (45) idaresindeki 06 DG 5835 plakalı Kırıkkale Meteoroloji İl Müdürlüğüne ait kamyonet, Balışeyh-Sulakyurt karayolunun 3’üncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, görevlilerden Allahverdi Çanga (50) olay yerinde hayatını kaybetti. 
Kazada sürücü Kılıç ile Ali İçöz (48) ve Ali Avcı (58), 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali İçöz’ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayı haber alan Kırıkkale Meteoroloji İl Müdürü Nazım Kul, olay yerine gelerek diğer yetkililerden bilgi aldı. 
Kul, “Arkadaşlar bugün rutin göreve çıkmışlardı. Her ay ilçelerdeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonlarımızın bakımı yapılıyor. Diğer ilçelerimize gittiler. Sulakyurt’a giderken talihsiz bir kaza yaşadılar. Allahverdi Çanga kardeşimizi kaybettik” diye konuştu. 
 

İHA

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