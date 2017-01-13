Mikro kredi sorumlularına eğitim verildi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) tarafından mikro kredi sorumlularına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Şube binasında 4 iş güvenliği uzmanının verdiği eğitime 20 kişi katıldı.

Eğitimin Türkiye’de bir ilk olduğunu çevre illere de örnek olması gerektiğini söyleyen TGMP Genel Başkanı Halil Orhan, “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bugün Kahramanmaraş merkez, Afşin, Elbistan ve Türkoğlu ilçelerindeki 20 personee Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek. Bu eğitim Türkiye’de bir ilk olmuştur. Bu eğitimin diğer belediyelere ve kurumlara örnek olmasını ve kurumumuzun sürdürülebilirliği ve finansal bakımdan faydalı olmasını dilerim" dedi.

Orhan, mikro kredi projesinin, Kahramanmaraş’ta ve çevre illerde yaygınlaştırılmasında ve dar gelirli kadınların ekonomik hayata dahil olmalarını ve kendi kendilerine gelir getirecek faaliyetlerde bulunmalarına büyük destek sağladığını sözlerine ekledi.

İHA

