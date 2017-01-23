Milletin meclisi gereğini yaptı sıra halkta Anayasa değişiklik teklifinin TBMM’de onaylanmasının ardından Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği mesajda meclisin gereğini yaptığını söyledi.

Resmi hesabından yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Daha güçlü bir Türkiye için Anayasa değişikliğini onaylayan milletin meclisi gereğini yaptı. Sıra aziz milletimiz de hayırlı olur inşallah” dedi. AK Parti Milletvekili Salih Çetinkaya ise TBMM’de Anayasa değişikliği ile ilgili yapılan oylama süreçlerini gece boyunca sosyal medya hesabı üzerinden canlı bildirimlerle aktardı. Yaptığı yazılı açıklama ile "Rabbime şükür, söz de karar da milletin. Halkın vereceği karar en güzel karar olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi genelinin oylaması yapılmış, oylamaya 488 milletvekili katılmış. Oylamaya katılan milletvekillerinden 339 kabul, 142 ret, 5 boş, 2 geçersiz oy kullanmıştı.

İHA

