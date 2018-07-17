Muhtar, hırsızları kıskıvrak yakaladı

İş bahanesiyle köye gelen 3 kişi arıcıları barakalarında değerli eşyaları çalarken hayvan otlatan bir çobanın olayı görmesi üzerine durumu Köy Muhtarı Hacı Götekin’e bildirdi. Muhtar Göktekin yanına Arif Göktekin ve Ramazan Polat’ı alarak hırsızların olduğu barakanın etrafını sardı. Muhtarın teslim olun çağrısına karşı hırsızlar kaçmaya başladı. Muhtarın Havaya ateş ederek ikinci defa teslim olun çağrısı yapması üzerine hırsızlar teslim oldu. Muhtar Göktekin, yakaladıkları 3 hırsızlık zanlısını jandarmaya teslim etti.

