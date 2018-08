‘Murat 124 Sevdası’ Çifteler’de buluştu

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 50 araçlık 'Murat 124' sevdalısı grup, Çifteler’in Sakaryabaşı bölgesinde toplanarak hem eşsiz manzara eşliğinde kamp yaptı ve hem de nostaljik araçlarını sergiledi. 3 gün süren etkinlikte, araç sahipleri birbirleri ile tanışıp sohbet ederek keyifli anlar geçirirken vatandaşlar da araçları daha yakından görme fırsatı yakaladı. Sosyal medya üzerinde bir sayfa oluşturan grup üyeleri, meraklılar ile çeşitli etkinliklerde buluşuyor.



“Burası her açıdan güzel bir yer”

Etkinliği düzenleyen isim olan ‘Murat 124 Sevdası’ grubu Eskişehir Koordinatörü Orhan Erdoğan, aslen Çiftelerli olduğunu belirterek, “Murat 124 Sevdası grubu olarak buradayız. Buradaki etkinliği ben düzenledim. Ben aslen Çiftelerliyim. Sakaryabaşı’mızı, Murat 124 sevdalısı arkadaşlarımızla beraber görmek için, memleketim olduğu için buradayız. Güzel bir yer. Piknik açısından, yüzme açısından, her açıdan güzel olduğu için burayı düşündük. Burada şu an yaklaşık 50 civarında araba var. Çevre illerden gelen araçlar var. Buradaki amaç; bütün çevre illerdeki herkesle, arkadaşlarla, kardeşlerle ailecek ortak bir alanda bir araya gelmekti. Amacımız zaten ‘Murat 124 Sevdası’ olarak burada toplanmaktı. Farklı şehirlerden eş, dost, akraba olarak tanışmak amacıyla burada buluştuk. Katılanlar arasında Eskişehir merkez var, Ankara, Kütahya var. Uşak’tan gelenler, Konya’dan gelenler var. Bilecik, Bursa, Balıkesir var. İzmir, Antalya ve Adana’dan gelen arkadaşlarımız da var” şeklinde konuştu.



“Bu sevgi dolu arkadaşlarla bir arada olmaktan da büyük bir mutluluk duyduk”

Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen ise ‘Murat 124 Sevdası’ grubunu Çifteler’de görmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Biz tabii Çifteler Sakaryabaşı’na ‘en büyük hazinemiz’ diyerek başladık. İlk önce, katılımcı arkadaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu zor günlerden geçerken; milli servet, milli sermaye, milli para derken milli arabalar ile de 124 sevdalısı arkadaşlar buraya gelmiş. Sloganları da ‘Hangimiz Sevmedik’, gerçekten de bu eski, yerli arabalarımızı hepimiz çok sevdik. Hepimizin sevdası, bu arabanın sahibi olabilmekti zamanında. Şu anda belki günler geçti ama nostalji açısından gerçekten de hepimiz Murat 124’ü sevdik diyoruz. Bu sevgi dolu arkadaşlarla bir arada olmaktan da büyük bir mutluluk duyduk” dedi.



“2014 yılında Facebook üzerinden bu grubu kurduk”

‘Murat 124 Sevdası’ grubu kurucusu Ali Demir ise Çifteler Belediyesi’ne destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ettiği konuşmasında şunları kaydetti: “2014 yılında Facebook üzerinden bu grubu kurduk. Türkiye bizi Facebook’ta tanıdı. Şu an 20 binin üzerinde üyemiz var. Bir de bizim satılık sayfamız var. Yani hobinin dışında ‘al-sat’ sayfamız da var. 17 bin civarında da orada üyemiz var. Yılda bu tarz etkinliklerden 3-4 tane yapıyoruz. Türkiye’nin her yerinden insanlar geliyor. Orhan kardeşimizin daveti üzerine buraya geldik. Çifteler Belediyesi ve Çifteler Belediyesi ekibine teşekkür etmek isterim. Bizi güzel ağırlıyorlar, sağ olsunlar. Güzel bir ortam. Gecesi ayrı güzel."