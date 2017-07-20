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NEVŞEHİR'DE “HERO” YAZILI TiŞÖRT GiYEN 13 YAŞINDAKi ÇOCUĞA GÖZALTI

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir kafede oturan 13 yaşındaki bir çocuk, “Hero” yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 

NEVŞEHİR'DE “HERO” YAZILI TiŞÖRT GiYEN 13 YAŞINDAKi ÇOCUĞA GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde bir kafede babası ile oturan ve üzerinde “Hero” yazılı tişört olan 13 yaşındaki Y.B.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. Çocuğun yaşının küçük olması nedeniyle Avanos Adliyesinde nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan Y.B.G.'nin, ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 
İHA

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HERONEVŞEİR
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