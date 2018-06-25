Nevşehir’de AK Parti 2, CHP 1 milletvekili kazandı

24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri sonrasında Nevşehir’de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkard.

24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Nevşehir’de geçerli oyların 98 bin 583’ünü alan AK Parti 2 milletvekili kazanırken CHP 30 bin 662 oy ve millet ittifakından gelen oylar sonrasında 1 milletvekilliği kazandı. Yeni dönemde TBMM’de AK Parti’den Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, CHP’den ise Faruk Sarıaaslan Nevşehir’i temsil edecek.

Mustafa Açıkgöz kimdir?

Ak Parti'den milletvekili seçilen ve eczacı olan Mustafa Açıkgöz, 10 Kasım 1971'de Nevşehir'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitiren Açıkgöz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. 25- 26'ncı dönemde Nevşehir Milletvekili seçilen Açıkgöz, 26. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak görev yaptı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Açıkgöz, evli ve 2 çocuk babası.

Yücel Menekşe kimdir?

Ak Parti'den milletvekili seçilen Yücel Menekşe, 1 Nisan 1963 tarihinde Nevşehir'de doğdu. Yücel Menekşe, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Özel Kardelen Koleji'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Menekşe, 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti'nin kuruluşu ile partinin üyesi oldu. Nevşehir Belediye Meclisi üyeliği de yapan Menekşe, 10 yıl kesintisiz Nevşehir Belediye Başkanvekili olarak da görev yaptı. Menekşe evli ve 3 çocuk babası.

Faruk Sarıaslan kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili seçilen ve avukat olan Faruk Sarıaslan, Nevşehir'in Kozaklı ilçesi, Kanlıca beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kozaklı'da tamamladıktan sonra Kayseri Lisesi'nden, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1981 yılından itibaren Ankara Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdüren Sarıaslan, 1990-1992 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2001 -2002 yıllarında Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Komisyon üyeliğinde bulundu. Sarıaslan 2002 yılında da CHP’den milletvekili adayı olmuş ancak 170 oy ile seçimleri kaybetmişti. Sarıaslan evli ve iki çocuk babası.