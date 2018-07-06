Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı

 İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 

Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 52 polisin katılımıyla 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonrasında yaralama suçundan 1 kişi, cinsel saldırı suçundan 1 kişi, borçlunun ödeme şartını ihlalinden 1 kişi, basit yaralama, mala zarar verme suçundan 1 kişi, ailesinin korunması suçundan 1 kişi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılması suçundan olmak üzere toplamda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1’i tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde gönderilirken 6 şahıs ise serbest bırakıldı. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberKayseri GündemHaberNevşehirAsayiş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.