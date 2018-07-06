Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 52 polisin katılımıyla 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonrasında yaralama suçundan 1 kişi, cinsel saldırı suçundan 1 kişi, borçlunun ödeme şartını ihlalinden 1 kişi, basit yaralama, mala zarar verme suçundan 1 kişi, ailesinin korunması suçundan 1 kişi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılması suçundan olmak üzere toplamda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1’i tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde gönderilirken 6 şahıs ise serbest bırakıldı.

