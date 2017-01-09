Nevşehir’de KHK ile ihraçlar OHAL kanunu kapsamında yayınlanan 3 KHK sonrasında Nevşehir Adliyesinde görevli 9 memur ihraç edildi.



Geçtiğimiz Cuma akşamı yayımlanan üç yeni Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Nevşehir Adliyesinde görevli 9 memur meslekten ihraç edildi.

Nevşehir Adalet Sarayında görevli mübaşir Ahmet B., Denetim Serbestlik Öğretmeni Hakan T., şoförler Hacı Hasan D., Mustafa A., teknisyen İsmet Ö., Zabit Katipleri İbrahim A., Muhammet A., Osman A. ve Veli D.'nin son açıklanan Kanun Hükmünde Kararname sonrasında memurluktan ihraç edildiği bildirildi.

Diğer yandan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görevli Adem G.H., Abdurrahim F.Ş., Fatma G., Halil T., Salih Ç., Öğretim Görevlisi Özlem B., Yrd. Doç. Dr. Deniz T. olmak üzere 7 akademisyen ile, Eda Fatma A., Mevlüdiye K., Nermin A., Zeliha T., İlhan Ü. Ve Yaşasın Nevzat Ç. olmak üzere 6 sağlık memuru da görevden ihraç edildi.

İHA

