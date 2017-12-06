NEVŞEHiR’DE ‘NURLU CUMA’ KAMPANYASI

Başlatılan kampanya çerçevesinde Nevşehir’de esnaf cma gününe özel bir takım ürünlerde indirimli satışlar yapacak. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nafiz Çalışkaner, Siyonistlerce başlatılan 'Kara Cuma' kampanyasına karşı tepki olarak ‘Nurlu Cuma’ kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz" dedi. Çalışkaner, “Esnaf Sanatkârlar Odası olarak yapılan bu kampanyaya tepkimizi gösteriyoruz. Ve biz de ‘Nurlu Cuma’ kampanyası başlatıyoruz. Cuma nurdur, Cuma berekettir, Cuma aydınlıktır. Güneşin doğduğu en güzel gündür. Cuma Müslümanların bayramıdır. Ahilik geleneğinden gelen esnaf sanatkârlarımız ahlakı yerleştirmek, Türk halkını ekonomik yönden bağımsız hale getirmek, Siyonistlerce yapılacak olan her türlü saldırıya karşı esnaf ve sanatkarlarımızın sanatta, dilde, edebiyatta, müzikte, sporda, gelenek ve göreneklerimizde milli heyecanı filizlendirmek ve ayakta tutmak gayesi ile ‘Nurlu Cuma’ kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz.

Görüşmüş olduğumuz esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızın hepsinin Cuma günleri belirli kampanyalara karşı destek verecektir. Bu kapsamda afişler astırdık. Afişlerimiz bu kampanyaya katılan tüm esnaflarımızda bulunmaktadır. Artık kendilerince hangi ürünlerde bir destek yani Siyonistlerin yapmış olduğu belirli ürünlerde nasıl indirim varsa bizim esnafımızda kendi iç bünyelerinde bu desteği vereceklerdir. Esnafa ve sanatkarımız bizlere tamamen destek olacaktır” diye konuştu.

İHA