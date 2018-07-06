Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Niğde Belediyesi Yeni Hal Kompleksi hizmete giriyor

Niğde Belediyesi, bölgenin en modern hal komplekslerinden birini şehre kazandırıyor. Sosyal tesis, idari bina ve 8 blok halinde Hıdırlık Mevkii’nde inşa edilen Hal Kompleksi açılış için gün sayıyor. 

Niğde Belediyesi Yeni Hal Kompleksi hizmete giriyor

Yaş sebze ve meyve ticaretinin daha sağlıklı koşullarda gerçekleştirilebilmesi için şehre kazandırılan modern hal kompleksi Hıdırlık Mevkii’nde hizmet vermeye başlayacak. Hal esnafının tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan kompleks esnafın büyük beğenisini kazanacak. 

Niğde ve Niğdeliler için durmaksızın çalışacaklarını her fırsatta vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Talebin artacağı, üreticinin kazanacağı, sektör esnafımızın kaliteli hizmet sunacağı örnek bir tesis ortaya çıktı. Bölgenin en modern halinin şehrimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri GündemKayseriKayseri HaberHaberNİĞDEHal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.