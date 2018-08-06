Niğde'de Sağlık Bakanlığı tarafından diyabet eğitimi verildi

‘Diyabet Okulu’ adı altında açılan eğitimlerde İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanı Dr. Halil Cansun Kılınç ve diyabet hemşiresi Semra Bozkoyun diyabetli hastalara eğitim verdi.

Diyabet Okulu hakkında bilgi veren Kılınç, “Diyabet (şeker hastalığı), dünyada ve ülkemizde çok sık görülen ve hayat boyu devam eden bir hastalıktır. Dengeli ve düzenli beslenme ayrıca egzersiz ile önlenebilir ya da geciktirilebilir. Diyabet eğitimi diyabetli bireylerin diyabeti, diyabetin yaşamları üzerindeki etkilerini ve davranışlarını nasıl değiştireceklerini ayrıntılı bir şekilde kavramalarını sağlar. Eğitimin sürekliliği ve bilginin güncellenmesi gerekir. Eğitim, diyabet bakımının temel taşıdır. Çünkü diyabetlilerin günlük durumlarını yönetebilmeleri diyabet tedavisinde en önemli özelliktir. Araştırma sonuçlarına baktığımızda, diyabette hasta eğitimi olmadığı zaman, diyabete bağlı gelişen hastalıkların dört kat daha fazla ortaya çıktığını göstermektedir” dedi.

Hastane Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ise, “Diyabet okulu tüm diyabetlilere hastalıklarını nasıl yöneteceklerini, tedavi yöntemlerini, beslenme, egzersiz, psikolojik uyum süreci vb. konularda rehber olmak amacıyla alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Diyabet Okulu eğitimlerimizde İç hastalıkları uzmanımız, diyabet eğitim hemşiresi, Diyetisyen ve Psikolog olmak üzere her konu ayrıntılı bir biçimde konunun uzmanları tarafından anlatılmaktadır. Diyabet hastalarımız diyabet hemşirelerimize başvurarak her ayın ilk haftası diyabet hemşirelerinin belirlediği tarih ve istedikleri zaman diyabet okulumuza başvurabilirler” şeklinde konuştu.

Verilen eğitime katılan hastalara diyabet okulu eğitim belgesi verildi.