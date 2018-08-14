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Niğde Kalesi’ndeki duvar yazılar siliniyor

Niğde Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak başlattığı uygulama olan tarihi eserlerin üzerindeki yazıların silinmesi devam ediyor. 

Niğde Kalesi’ndeki duvar yazılar siliniyor

Türbelerin, tarihi eserlerin duvarlarına yazılan yazıların tarihi dokuya zarar vermeden kaldırılması için başlanan çalışmalarda tempo sürüyor. 
Kültürel mirasa sahip çıkılması gerektiğini her fırsatta vurgulayan ve bu konuda çaba sarf eden Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış 
Niğde’mizde tarihi eserlerimiz üzerinde yazılan yazıları silme çalışmalarımız devam ediyor. İlimizdeki çoğu ecdat yadigarı eserimizde de çalışmalarımız tamamlandı. Vatandaşımızdan ve özelliklede gençlerimizden isteğimiz yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran bu eserlerimiz korumamız. Yazı yazarak tahrip ederek tarihimizi geleceğimize taşımamıza zarar vermesinler. Bu şehir hepimizin ve şehrimizi hep beraber koruyalım” dedi. 

İHA

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