Niksar’da trafik kazası: 5 yaralı

Niksar çevre yolu 50. Yıl Mahallesi cezaevi kavşağı ışıklarda meydana geldi. Kazada, Ahmet K. (50) idaresindeki 60 NK 588 transit minibüs ile Zeki S. (60) idaresindeki 60 NH 247 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan H.S. (81), F.S. (67), Y.İ.A. (6), H.A. (76) ve F.E. (53) yaralandı.



Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

