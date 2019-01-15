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Öğrenci Servisi Kanala Uçmaktan Kıl Payı Kurtuldu: 16 Yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 2 araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kanala düşmekten kıl payı kurtuldu. Kazada 15 lise öğrencisi ile minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, Avşar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Avşar Mahallesi’ne seyir halinde olan C.Ç. idaresindeki 42 GBJ 49 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre, önce Elmalık mevkisindeki tali yoldan önüne aniden çıkan B.G. yönetimindeki 42 BKC 95 plakalı kamyonla çarpıştı sonra yönünü değiştirerek F.T.'nin kullandığı 42 BDH 88 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan servis minibüsü yol kenarındaki sulama kanalına düşmekten sürücüsünün ani manevrasıyla kıl payı kurtuldu. Ön kısmı kanala doğru inen minibüs yol kenarında askıda kaldı. Kazayı kamyon ve otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, minibüs sürücüsüyle araçta bulunan 15 lise öğrencisi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi. Kaza haberini alan öğrencilerin aileleri ise hastaneye akın etti. Kazada yaralananların Fetullah Bayır Fen Lisesi öğrencileri olduğu ve öğle yemeği arasında evlerine servisle evlerine gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

İHA

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