Öğrenci yurtlarında denetimler artırılacak Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Albayrak, yeni yılla birlikte Yozgat’ta öğrenci yurtlarında denetimlerin daha da artırılacağını söyledi.

2016 yılı içerisinde tüm yurtların denetimini yaptıklarını belirten Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Albayrak, “2016 yılı içerisinde İtfaiye Müdürlüğü sadece yangın ve diğer afetlerle uğraşıyor bilinmesine rağmen İtfaiye Müdürlüğünün yaptığı diğer işler de var. Bu işlerin başlarında öğrenci yurtları ve iş yeri denetimleri geliyor. Bu denetimler 2017 yılı içerisinde daha çok artırılacak. Denetime gidildiğinde personellerimiz, iş yeri sahiplerine ne gibi önlemler alınacağıyla ilgili eğitim verecek. Ayrıca tüm yurtlarda denetimlerimizi Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak daha da artıracağız. Yozgat’ta bulunan özel yurtların denetimini gerçekleştirdik ve maalesef karşımıza yangın bakımından hiçbir önlem alınmadığı gibi bir tabloyla karşılaştık. . Yozgat’ta resmi kurumların yurtlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını fakat özel yurtlarda çok büyük sıkıntıların olduğu 2016 denetlemelerinde ortaya çıktı.” dedi.

2017 yılında açılacak yurtlarda eksik gördükleri takdirde yurdun açılmasına müsaade etmeyeceklerini bildiren Albayrak, “Bir komisyon oluşturduk ve uyulması gereken kuralların hepsini yasal zemine oturttuk. Valiliğimize ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze rapor halinde sunduk. Bundan sonra açılacak yurtlarda binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin hükümlerine göre uygulamalar yapılacak. Eğer bir eksiklik varsa kesinlikle yurdun açılmasına müsaade edilmeyecek. Bilindiği gibi bu tür yurtların ruhsatları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. Bu tür yerlerin açılmasında Milli Eğitim Bakanlığı ve İtfaiye Müdürlükleri ile zaten iş birliği yapılmakta. İtfaiye müdürlükleri de bu tür yerleri denetleyerek uygun yurtların işletilmeye olup olmadığını kontrol etmektedir.” şeklinde konuştu.





İHA

