'Ölüm yolu'nun yapımı parasızlıktan durdu

Geçen yıl yapımına başlanan yolun bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyordu ancak çalışmaların durması ve yüklenici firmanın makinalarını götürmesi vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açtı. Altınyayla ilçe sakinleri 50 yıldır hayalini kurdukları yolun aniden durması bizlerde sağlık neden oldu diyerek hali hazırda kullandıkları yolun dar ve tehlikeli olduğunu bundan dolayı bir çok ölümlü kazanın yaşandığını belirterek bir an önce yolun tekrar başlaması için yetkililere çağrıda bulundu.



Altınyayla AK Parti İlçe Başkanı Sinan Akbulut ise ilçe teşkilatı olarak Ankara’ya gittiklerini yol inşaatının tekrar başlaması için yoğun temasta bulunduklarını ifade ederek yol inşaatının iki ay içerisinde tekrar başlayacağını söyledi.