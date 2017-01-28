Ölüme terk edilen köpeği itfaiye kurtardı Niğde’de boş eve bırakılarak ölüme terk edilen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Bankalar caddesindeki bir apartmanın 3. katında havlama sesini duyan vatandaşlar Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Kısa sürede apartmanın bulunduğu caddeye gelen ekipler apartmanın 3. katındaki köpeği kurtarmak için itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile veteriner işleri müdürlüğü ekipleri, eve girerek evde ölüme terk edilen köpeği uyuşturucu iğle ile bayıltarak aşağı indirdi. Vatandaşlar evde önceden öğrencilerin oturduğunu, evi boşaltıp giderek köpeği boş evde ölüme terk ettiğini iddia etti. Bayıltılarak evden aşağı indirilen köpek ekipler tarafından Niğde Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

İHA

