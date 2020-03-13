Ömrü boyunca mihrap yaptı, dünyanın en iyileri arasına girdi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen Uluslararası İyilik ödülüne layık görülen 87 yaşındaki Sivaslı Ali Önder, ilerleyen yaşına rağmen hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ve kürsü yapmaya devam ediyor.

13 Mart 2020 Cuma 15:44