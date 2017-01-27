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Orta Anadolu'da 5 ilde 22 bin 243 konut satıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de 2016 yılında, 22 bin 243 konut satıldı.

Orta Anadolu'da 5 ilde 22 bin 243 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden alınan bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde 2016 yılında en çok konut satışı aralık ayında yapıldı. Satılan konut sayısı ise 2 bin 516 adet oldu.
En çok konut satış işleminin yapıldığı aralık ayında, Niğde’de 638, Kırıkkale’de 609, Aksaray’da 561, Kırşehir'de 413, Nevşehir'de 295 konut satıldı.
2016 yılı içinde bölge illerde en çok konut satışı 5 bin 363 adetle Kırıkkale'de, en az konut satışı ise 2 bin 815 adetle Nevşehir'de yapıldı. 
Yıl boyunca toplam 22 bin 243 konutun satıldığı bölge illerinde bir önceki yılda 23 bin 369 konut satılmıştı.
Söz konusu 5 ilde yıl içinde aylar itibarıyla konut satış rakamları ise şöyle:
  2016     Aksaray              Kırıkkale
  Kırşehir                               Nevşehir                            Niğde 
Ocak      274         306         201         214         265 
Şubat    384         411         324         195         333 
Mart      465         455         333         349         351 
Nisan    340         391         294         210         336 
Mayıs    402         532         296         205         456 
Haziran 365         436         261         175         457 
Temmuz              413         402         285         166         389 
Ağustos               363         582         508         286         519 
Eylül      441         611         397         202         477 
Ekim      621         615         421         235         486
Kasım    553         622         436         283         568
Aralık    561         609         413         295         638
TOPLAM              4621      5363      4169      2815      5275
AA
 
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