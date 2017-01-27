Orta Anadolu'da 5 ilde 22 bin 243 konut satıldı Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de 2016 yılında, 22 bin 243 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden alınan bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde 2016 yılında en çok konut satışı aralık ayında yapıldı. Satılan konut sayısı ise 2 bin 516 adet oldu.

En çok konut satış işleminin yapıldığı aralık ayında, Niğde’de 638, Kırıkkale’de 609, Aksaray’da 561, Kırşehir'de 413, Nevşehir'de 295 konut satıldı.

2016 yılı içinde bölge illerde en çok konut satışı 5 bin 363 adetle Kırıkkale'de, en az konut satışı ise 2 bin 815 adetle Nevşehir'de yapıldı.

Yıl boyunca toplam 22 bin 243 konutun satıldığı bölge illerinde bir önceki yılda 23 bin 369 konut satılmıştı.

Söz konusu 5 ilde yıl içinde aylar itibarıyla konut satış rakamları ise şöyle:

2016 Aksaray Kırıkkale

Kırşehir Nevşehir Niğde

Ocak 274 306 201 214 265

Şubat 384 411 324 195 333

Mart 465 455 333 349 351

Nisan 340 391 294 210 336

Mayıs 402 532 296 205 456

Haziran 365 436 261 175 457

Temmuz 413 402 285 166 389

Ağustos 363 582 508 286 519

Eylül 441 611 397 202 477

Ekim 621 615 421 235 486

Kasım 553 622 436 283 568

Aralık 561 609 413 295 638

TOPLAM 4621 5363 4169 2815 5275

AA

