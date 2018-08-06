Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil demir bariyere saplandı: 5 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin refüjdeki demir bariyere saplanması sonucu aynı aileden olan 5 kişi yaralandı. 

Otomobil demir bariyere saplandı: 5 yaralı

Kaza, Kırıkkale’nin Balişeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Y. yönetimindeki 07 HRY 47 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere saplandı. Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücü Yakup Y. ile Seher Y., Cemal Y., Cemalettin Y., Arife Y., yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKIRIKKALEYaralanmaKazaOTOMOBİL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.