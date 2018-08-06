Otomobil demir bariyere saplandı: 5 yaralı

Kaza, Kırıkkale’nin Balişeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Y. yönetimindeki 07 HRY 47 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere saplandı. Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücü Yakup Y. ile Seher Y., Cemal Y., Cemalettin Y., Arife Y., yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

