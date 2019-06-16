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Otomobil Refüje Çarptı: 4 Yaralı

Malatya’da bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil Refüje Çarptı: 4 Yaralı

Kaza, Malatya-Kayseri yolu Çayırdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan Darende istikametine giden E.T. yönetimindeki 44 H 8652 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, sürücü E.T. ise otomobilde sıkıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar E.T., S.T., B.T. ve F.T. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

İHA

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