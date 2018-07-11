Otomobil saman yüklü tırın altına girdi: 2 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Kayseri karayolunun Keskin ilçesi jandarma kavşağında Şemsi kaybetmesi sonucu, Ahmet Kürkçü’nün kullandığı 71 ED 335 plakalı saman yüklü tırın altına girdi. Kazada sürücü Yerlikaya ile otomobilde yolcu olan Havva Kocabey (35) yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan her iki yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

