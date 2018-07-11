Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil saman yüklü tırın altına girdi: 2 ağır yaralı

Kırıkkale’de bir otomobilin saman yüklü tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı. 

Otomobil saman yüklü tırın altına girdi: 2 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Kayseri karayolunun Keskin ilçesi jandarma kavşağında Şemsi kaybetmesi sonucu, Ahmet Kürkçü’nün kullandığı 71 ED 335 plakalı saman yüklü tırın altına girdi. Kazada sürücü Yerlikaya ile otomobilde yolcu olan Havva Kocabey (35) yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan her iki yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberNİĞDEAsayişBölge Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.