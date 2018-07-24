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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gürbüz Ş. idaresindeki 34 HP 9009 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 sağlık, polis ve İmranlı Acil Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan eşi Atife Ş. yaralandı. Yaralılar ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çiftin yaz tatillerini geçirmek üzere İstanbul'dan İmranlı'ya geldikleri belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 
 

İHA

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