Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Aksaray’da bir otomobil içerisinde bin 403 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'dan Aksaray’a yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakasını ve sürücüsünü belirledikleri otomobil için Aksaray Ankara Karayolunda pusuya yattı. 68 plakalı şüpheli aracın gelmesi üzerine operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, ilk olarak araç sürücüsü M.A.'yı (31) gözaltına aldı. Ardından otomobilde narkotik detektörü polis köpeğiyle geniş çaplı arama yapan polis ekipleri araç içerisinde gizli bölmelere saklanmış bin 403 adet uyuşturucu ecstasy isimli hap ele geçirdi. Operasyonun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli, sorgusunun ardından uyuşturucu madde nakletmek ve ticaretini yapmak suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Aksaray Cezaevine gönderildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriAKSARAYUyuşturucuAsayiş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.