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Otomobilinin yanında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yolundan geçen vatandaşlar yol kenarında çalışır vaziyetteki 34 BEC 014 plakalı otomobilin yanında bir şahsın kanlar içinde yattığını gördü.

Otomobilinin yanında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu

Bunun üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa müdahale ederken, öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattı. Kanlar içinde otomobilin yanında bulunan cesedin Kanbercan Cansu (22) isimli kişiye ait olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, şahsın başından tabanca ile vurulduğunu ve sağ elinde tabanca olduğunu belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri intihar mı, cinayet mi olduğunu tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. 
 

İHA

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