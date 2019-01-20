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Özhaseki, Kayserili Hemşehrileriyle Bir Araya Geldi

Kayseri Platformu Kahvaltı programında hemşehrileriyle bir araya gelen AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ''Bu dönemde eksikleri tespit ederek bunları yapmaya çalışacağım'' dedi.

Özhaseki, Kayserili Hemşehrileriyle Bir Araya Geldi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri Platformu Kahvaltı Programında hemşehrileriyle bir araya geldi. Belediyeciliğin uzun bir iş olduğunu belirten Özhaseki, Şubat ayı sonuna kadar Ankara'da bin 600'e yakın kamu kurum ve kuruluşuyla okulların sıfır atığa geçeceğini söyledi.


 
''Bu dönemde eksikleri tespit ederek bunları yapmaya çalışacağım''
''Ankara'da raylı sistemlerde ulaşım sıkıntısı var'' diyen Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:
''Bunları kendi şehrimde de uyguladım. Nerede nasıl yapılacağını biliyorum. Yapılacak projeler Ankaramız için hayırlı olur. Buraya birçok emek verilmiş, işler yapılmış. Herkes kendi dönemi içerisinde kendine düşeni yapmış. Ben de bu dönemde önüm açılacak olursa kendi dönemine ait iş yapacağım. Bu dönemde eksikleri tespit ederek bunları yapmaya çalışacağım.''



''Tercihleri doğrultusunda insanlara rahat edebilecekleri ortamı sunabilmek belediyelerin işi''
Belediyelerin insanların yaşamını kolaylaştırmak için çalışmaları gerektiğine dikkat çeken Özhaseki, ''Ankara aslında başkent ama her alanda başkentliğe yakışır bir ortamda işler devam etmiyor diye biliyorum. Başkent denilince her işte bir sırada olması lazım. İnsanlar modern veya muhafazakar bir yaşamı tercih edebilirler. Tercihleri doğrultusunda insanlara rahat edebilecekleri ortamı sunabilmek belediyelerin işi. Bunu biz yapmalıyız. Burada çok ciddi bir sanayi var. Bunu geliştirmek yöneticilerin işi'' şeklinde konuştu.


 

İHA

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