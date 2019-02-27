Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Parçalanan Traktörden Sağ Kurtuldu

Kırıkkale’de ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Parçalanan traktörün altında sıkışan yaşlı adam ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Cezaevi Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacettin Pala (81) idaresindeki 51 AF 164 plakalı traktör ile kavşaktan karşı yola geçmekte olan Ankara’dan Kayseri istikametine giden Yusuf Sarıaslan (25) idaresindeki 38 TP 406 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör parçalanarak ters dönmesi sonucu sürücü Pala, traktörün altında sıkıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü Sarıaslan ile yolcu Halit Sarıaslan (64) çarpışma anında sert bir şekilde kafası ile camı patlatması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ve Keskin İtfaiye ekipleri tarafından hafif ticari araçtaki sıkışan yaralılar ile traktörün altında kalan sürücü Pala kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 3 ağır yaralı çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik polisleri, Kayseri-Ankara karayolunu 1 saat trafiğe kapatarak, ulaşım farklı yoldan sağladı. Daha sonra, hurdaya dönen 2 araç çekici vasıtasıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.
 


--

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriKIRIKKALETrafik KazasıTraktör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.