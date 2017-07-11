Peribacaları arasında "Dolunay yürüyüşü"

Gün batımıyla başlayan yürüyüş, bölgedeki inişli çıkışlı vadilerde yapılıyor. Çeşitli güzergahları bulunan etkinlikte en fazla rağbeti, Kızılçukur Vadisi'nden başlayıp Meskender Vadisi'nde sona eren parkur görüyor.



Gruplar halinde yürüyüşe katılanlar, vadi içindeki kayadan oyma tarihi manastırda mola veriyor, türküler eşliğinde halay çekip yola devam ediyor.



Katılımcılara farklı bir deneyim sunan etkinliğin, Türkiye'nin başka yerlerinde de başlatılması planlanıyor.



Etkinliğin organizatörlerinden turist rehberi Yunus Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde çeşitlilik oluşması amacıyla başlatılan dolunay yürüyüşlerinin turistler açısından ilgi görmeye başladığını belirtti.

Ünal, "Dolunay yürüyüşleri son zamanlarda ön plana çıkmaya baladı. Kapadokya gündüz oldukça güzel fakat gece bölgedeki toprak yapısının kızıl ve sarı rengi ay ışığı ile birleşince ortaya muhteşem bir manzara çıkıyor. Son dönemde dolunay yürüyüşleri Kapadokya'nın en önemli yürüyüş aktiviteleri haline gelmeye başladı." dedi



Ünal, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında ay ışığı altında yapılan etkinliğin, turistik amaçlı dağ yürüyüşlerinin organize edildiği Toroslar, Nemrut, Süphan ve Kaçkar Dağlarında da süreç içinde başlatılacağını kaydetti.



Turist rehberleri olarak bu tür yeni aktiviteler konusunda turizm acentelerine tavsiyede bulunduklarını anlatan Ünal, gerek Kapadokya gerekse ülkenin farklı turizm alanlarında farklı destinasyonlar oluşturulabileceğini dile getirdi.

Ünal, şöyle konuştu:

"Türkiye dağlık bir coğrafyaya sahip, kuzeyinde Kaçkar, güneyinde Toros Dağları mevcut. Akdeniz Bölgesi'nde Likya dediğimiz tarihsel, hem kültürel hem de coğrafi anlamda oldukça zengin bir rota var. Niğde Çamardı'dan başlayıp, Sokullupınar, Yedigöller veya Kapuzbaşı bölgesine dolunay yürüyüş turları gerçekleştirilebilir. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Nemrut ve Süphan Dağları da oldukça uygun. Dolayısıyla Türkiye'de birçok yürüyüş rotası mevcut. Bundan sonra kısır döngüden çıkmak için değişik destinasyonlar ve yeniliklerin çıkması gerekiyor. Turizm hafta sonları ya da gündüz yapılan aktivitelerden ziyade gece de ay ışığı ile birlikte de yapılabilir."



-"Fransa'daki dostlarımı Kapadokya'ya davet ediyorum"

Kapadokya'daki dolunay yürüyüşüne katılanlardan Fransız turist Nicolas Guillo, bölgenin doğal güzellikleri arasından gece ay ışığı ile bütünleşen ayrı bir güzelliğin ortaya çıktığına şahit olduğunu belirtti.

Guillo, "Kapadokya'da gündüz yürümek güzel ama özellikle akşam saatlerinden sonra dolunay zamanında vadilerde ay ışığı ile doğa bütünleşince ortaya çok güzel bir manzara çıkıyor. Fransa'daki dostlarımı Kapadokya'ya davet ediyorum." diye konuştu.



Etkinliğe katılanlardan turist rehberi Emre Ardık ise bölgenin dolunay yürüyüşlerine, toprak yapısı nedeniyle çok uygun olduğunu vurguladı.

Ardık, "Bölgenin toprağındaki mineraller ay ışığını çok güzel yansıtıyor. Gece gökyüzü simsiyahken bu volkanik toprağın ne kadar parladığı çok net biçimde görülüyor ve çok rahat yürüyüş ortamı ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da manzara paha biçilmez hale geliyor." ifadelerini kullandı.

AA