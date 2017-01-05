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PKK/KCK'dan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi.

PKK/KCK'dan 11 kişi adliyeye sevk edildi
Şehir dışında gözaltına alınan 1 zanlı ise SEGBİS sistemi ile Aydın’ın Didim ilçesinden duruşmaya dahil edilecek. Yapılan soruşturma kapsamında Elbistan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan 11 zanlı, Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. 13 kişi hakkında verilen arama, el koyma ve gözaltı kararının ardından 11 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamındaki 1 kişinin cezaevinde olduğu, 1 kişinin ise Aydın’ın Didim ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.
Elbistan Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında, KCK’nın Elbistan’daki üst düzey isminin de yer aldığı öğrenildi.
İHA
 
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