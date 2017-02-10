Polisler hakim karşısına çıktı

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan polis memurları, Mesut Ü., Metin G., Metin T., Ali Y., ve Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet H. ile avukatları hazır bulundu. Zaman Gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıp kullanmadıkları sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti 4 Polis memurunun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu bulunun Polis Memuru Ali Y. İse 19.01.2017 tarihinde gelen ‘Bylock’ raporunda ismi olmadığı için mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.





İHA

