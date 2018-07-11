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Rektör Karakaya'dan kurumsal iletişim hamlesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, üniversiteden emekli olan ve kurum değiştiren personeli ile bir araya geldi. 

Rektör Karakaya'dan kurumsal iletişim hamlesi

Yunus Emre Toplantı Salonunda düzenlenen yemeğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ve daire başkanları katıldı. 
Yemekte konuşan ve üniversitenin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Karakaya, birlikte güzel işler yaptıklarını, üniversitenin gelişmesinde ve büyümesinde katkılarının olduğunu vurguladı. Rektör Karakaya, görev değiştiren ve emekli olan personelle birlikte çalışmış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Üniversiteden ayrılan personel için plaket takdimi ile program sona erdi. 
 

İHA

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