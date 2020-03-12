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Şap salgını ihtimaline karşı hayvan pazarı kapatıldı

 Yozgat'ın Boğazlayan ilçesindeki hayvan pazarı, İlçe Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından şap salgını ihtimaline karşı iki hafta süre ile kapatıldı.

Şap salgını ihtimaline karşı hayvan pazarı kapatıldı
Konu ile açıklamada bulunan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan’daki hayvan varlığının zarar görmemesi için pazarı 15 gün süreyle kapattık. Büyükbaş hayvanların tamamının iki hafta içerisinde şap hastalığına karşı aşılama çalışması yapılması kararını aldık. Hayvan pazarının iki hafta süreyle kapatılma gerekçesi hayvanları ve hayvan sahiplerini korumaktır” dedi.



İlçe merkezi, belde ve köylerde bulunan hayvanların program dahilinde aşılanacağını açıklayan Coşar, hayvan pazarının da baştan sona dezenfekte edileceğini belirtti. Başkan Coşar, “Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Çorum bölgesindeki bütün hayvan pazarları şap hastalığı sebebiyle kapalı durumda. Aynı zamanda Yozgatımızın sınırlarında bulunan Sarıkaya ve Sorgun’da bulunan hayvan pazarları da 3 ay süreyle kapalılar. Boğazlıyan Hayvan Pazarı’nı tedbir amacıyla iki hafta kapatacağız. Bu iki hafta içerisinde ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan bütün hayvanlara aşı programı dahilinde aşılama yapılacak” diye konuştu.
 

İHA

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