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Sattığı simit paralarının kârını Mehmetçiğe bağışlayacak

Kırıkkale’de MS (emes) hastası Kamil Muslu, Mehmetçik için askıda simit kampanyası başlattı. Yaklaşık 3 ay önce hayatını kaybeden kızı için bu ay sonuna kadar satacağı simitlerin kârını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi. 

Sattığı simit paralarının kârını Mehmetçiğe bağışlayacak

Kırıkkale’de Atatürk Bulvarı'nda her sabah Türk bayraklı mobiletiyle saat 06.30 simit tezgahının başına gelen 48 yalındaki emekli muhasebeci Kamil Muslu, 19 Nisan 2018 tarihinde hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızı Saliha Muslu için 01 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında sattığı simitlerin parasının kârını başta Afrin, Kandil ve Münbiç'teki Mehmetçikler olmak üzere Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak. 

3 ay önce 13 yaşındaki kızının vefat ettiğini belirten Kamil Muslu, kızının adına kahraman askerlere böyle bir kampanya yapmak istediğini söyledi. Muslu, "Ayın 1'inde başlattım, ayın 31’ine kadar devam edecek. Kazancımın hepsini, simit kutusuna atılan paralar da dahil olmak üzere tamamını bütün Mehmetçiklerimize, Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Ziraat Bankası hesaplarına yatıracağım inşallah. Kızım için yapıyorum. Mehmetçik için yapıyorum, vatan için yapıyorum" diye konuştu. 

Mehmetçik için simit alan Berna Uludoğan ise "Ben buradan simit almak için geldim. Buradaki amca Mehmetçik bağış yapıyormuş, bunu duyduğumda çok sevindim. Ben de hemen buraya gelip buradan simit aldım. Normalde başka yerlerden alıyordum. Vatanımız ve milletimiz için çok güzel şey yapıyor amca, tebrik ediyorum. Çok mutluyum Mehmetçiğimize bağış yaptığım için” dedi.

İHA

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