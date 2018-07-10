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Şehir Hastaneleri deneyimlerini paylaşıyor

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi’nden Başhekim Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel başkanlığındaki bir heyet, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün “Kardeş Şehir Hastaneleri Projesi” kapsamında, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak, deneyimlerini paylaştı. 

Şehir Hastaneleri deneyimlerini paylaşıyor

Bir hayalken gerçeğe dönüşen ve bugün Türkiye’nin çeşitli illerinde yıldızlı otel konforunda hizmet veren şehir hastanelerinin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi, açılış için gün sayan Eskişehir Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek ve Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Gözel’den oluşan ekip, Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi ile tanışıp, yapılan sunumu dinledikten sonra tüm birimleri gezdiler. 

Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, şehir hastaneleri arasında ilk olmalarının verdiği sorumlulukla açılış süresindeki deneyimlerini Eskişehir Şehir Hastanesi idarecileri ve personelleri ile paylaşırken, “Kamu-Özel iş birliği modelini uluslararası standartlara uygun bir şekilde Türkiye sağlık sektörüne taşıyan bir yönetim anlayışı ile işletilen şehir hastanelerimiz, ülkemizin sağlık yatırımlarında bir dönüm noktasıdır” dedi. 

Başhekim Surel, Yozgat Şehir Hastanesi’nin 2017 yılının Ocak ayında hizmete açıldığını anımsatarak, “Açılış süresinde yaşadığımız deneyimlerimizi yeni açılacak hastanelerle paylaşmak bizim görevimizdir. Açılış öncesi ve sonrasında oluşabilecek aksaklıklar ve bu aksaklıkları nasıl giderdiğimiz konusundaki deneyimlerimizin, yeni açılacak hastanemize yol gösterici olacağı ümidindeyiz. Bu kapsamda yaptığımız ziyarette bizi büyük bir misafirperverlik örneği ile karşılayan Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım, bu ziyaret son derece faydalı olmuştur” diye konuştu. 
 

İHA

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