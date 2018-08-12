Şehit annenin mezarına doğum günü ziyareti

31 Temmuz günü Yüksekova'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit anne ve bebeği Şarkışla ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından Şarkışla Şehitliği'ne defnedildi.

25'inci yaş gününü kutlayacaktı.



Bebeğiyle şehit düşen annenin doğum günü dolayısıyla annesi Suudiye Demir ve ağabey ve ablaları Şarkışla Şehitliği'ndeki mezarına ziyaret etti. Acılı anne kızının mezarı başında gözyaşı dökerken dua etti. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ziyarette şehit annenin yeğenleri doğum günü pastası şeklinde çizdikleri resmi annenin mezarına astı. Şehit bebeğiyle yan yana defnedilen annenin mezarı kırmızı güllerle süslendi. Şehit Bedirhan Mustafa bebeğin mezarının başına da kırmızı bir oyuncak arabanın bulunduğu resim asıldı.

"Yavrumun doğum gününü mezarı başında kutladım"



Kızını ve torununu şehit veren Suudiye Demir, "Yavrumun doğum gününü diğer günler evde kutluyordum. Şimdi başucunda kutladım. Toprağını geldim ziyaret ettim. Yavrum şehit oldu. İyi ki doğurmuşum. 9 yavrum daha var vatan sağolsun. 9 yavrum peşinde daha var. İsterlerse vatan için onları da veririm. 25'inci yaş gününü toprağında kutladım." dedi.