Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehit Tekbirlerle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK’lı teröristlerin ateş açması sonucu şehit düşen 22 yaşındaki sözleşmeli er Mustafa Ergen memleketi Aksaray'da dualarla defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da görevliyken Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesine geçici görevle gönderilen sözleşmeli er Mustafa Ergen (22), dün sabah saatlerinde PKK’lı teröristlerin sızıntı sonucu roket ve havan ile yaptığı saldırıda şehit düştü. 3 hafta önce memleketi Aksaray’a gelerek Sena Durmaz (21) ile sözlenen şehit Ergen’in cenazesi dün akşam saatlerinde Aksaray’a getirilerek Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi morguna kaldırıldı.
Şehit Mustafa Ergen'in cenazesi öğle namazı öncesi morgdan alınarak anne evine götürülüp helallik alındı. Burada dualar edilirken şehidin annesi Fadimana Balkış ve diğer yakınları baygınlık geçirdi. Şehit annesi ve yakınlarına 112 acil yardım ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Ulu Camisi’ne götürüldü. Şehidin kardeşi Muhammet Ergen (26) ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Şehidin amcası Sait Ergen (65), “11 tane oğlum var, 60 tane torun var. Bu kan yerde kalmayacak. Alınacak bu intikam” dedi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tekbirlerle Aksaray Şehitliği’ne götürülerek defnedildi. Şehit cenazesine Aksaray Valisi Ali Mantı, Bilim Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, milletvekilleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


 
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
AskerMustafa ErgenşehitAfrinAKSARAYBölge HaberleriHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.