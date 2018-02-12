Şeker’den teknik gezi  

Katı atık yönetimi konusunda hizmet veren teknolojiler sürekli olarak gelişmekte olduğu için atıkların yönetimi konusunda Kayseri Şeker Yönetimi tarafından yeni stratejiler oluşturulmaya başlandı.

AB uyum sürecinde, Türkiye'nin üzerinde çalışması gereken konulardan birisi olarak da bilinen katı atık yönetimi ile ilgili olarak Kayseri Şeker teknik personeli için teknik geziler düzenliyor.

Konu ile ilgili olarak Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında çalışan teknik heyet, Katı Atık ve Organomineral Gübre Üretim Tesislerinde incelemelerde bulunarak yöneticilerden teknik bilgiler aldılar.

Kayseri Şeker bünyesinde bulunan Ziraat Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, İşletme Mühendisleri yanı sıra idari personelden oluşan 49 kişilik heyetin ayrıca Ankara'da müşteri Eskişehir ve Bilecik’te ise tedarikçi ziyaretleri gerçekleştirerek tohum ve gübre fabrikalarında incelemelerde bulundukları belirtildi.



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