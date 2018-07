Selçuk Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinden Almanya'ya bilimsel çıkartma

Konuyla ilgili Selçuk Üniversitesinden yapılan açıklamada, Birinci Dünya Savaşının sona erişinin 100. yılında Türk-Alman ilişkilerini çok çeşitli alanlarda bilimsel platforma taşımayı amaçlayan 3. Uluslararası Türk-Alman Sempozyumunun tarihi dokusu ile tanınan Würzburg şehrindeki 600 yıllık geçmişi olan Julius Maximilians Üniversitesinde yapılacağı belirtilerek, "İkili ilişkileri ve ortak geçmişi bilimsel platforma taşımak için 8-11 Kasım’da Almanya’nın Würzburg şehrinde bir araya gelecek akademisyenler, sempozyuma yoğun ilgi gösteriyor. Tarihi dokusu ile öne çıkan saraylar ve şatolar, şehri Würzburg’da yapılacak sempozyum Birinci Dünya Savaşı’nın bitişi anısına ortak tarihin çok boyutlu ilişkilerine dikkat çekerek son yüzyıldaki Türk-Alman ilişkilerini bilimsel anlamda ortaya koymayı amaçlıyor. Konya Selçuk Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Würzburg Julius Maximilians Üniversitesi ve Almanya IKG Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyum, bilim insanlarının çalışmalarını ortaya koymalarına fırsat sunarak, benzer alanlardaki değişik çalışmaları akademik platforma taşımayı amaçlıyor" denildi.



“Bilim insanlarının, sempozyuma katkı sağlamalarını bekliyoruz”



Her iki milletin savaşın akabindeki mağlubiyet sonrasında ulus devletler döneminde yoğunlaşan ilişkilerinin Avrupa barışı ve dünya dengeleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken onur kurulu üyeleri Selçuk ve Akdeniz Üniversiteleri rektörleri açıklamalarda bulundu. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal yaptıkları ortak açıklamada, “Türk-Alman ilişkileri her yönüyle özel, geniş ve kendileri dışındaki dönem ve oluşumları da etkileyecek bir güce sahiptir. Kökü asırlara dayanan ikili ilişkilerinin bilim dünyasının değişik alanlarında ortak iz ve etkilerini de görmemiz mümkündür. Almanya ile Türkiye arasında var olan ilişkiler bilim insanları arasında daha da güçlüdür. Bunların ortaya çıkarılarak gelecek kuşaklara doğru ve kaynaklı olarak aktarılması üniversitelerimizin asli görevidir. Selçuk ve Akdeniz Üniversitesi olarak çok çeşitli sahalardaki bilim insanlarımızı sempozyuma bildiriler ile katkı sağlamalarını bekliyoruz” dedi. Alman Üniversitesi Würzburg ile bilimsel etkinlik yapmanın önemini birlikte vurgulayan Rektörler Prof. Dr. Şahin ve Prof. Dr. Ünal, “Maximilians Üniversitesi 1402 yılında kurulmuş Almanca dil havzasının çok önemli bir bilim merkezidir. Bu üniversitenin akademisyenleri 14 Nobel ödülü almıştır. Ayrıca sempozyuma ciddi anlamda katkı vererek koordineyi sağlayan Almanya IKG Enstitüsü ile yaptığımız iş birliği özellikle genç akademisyenlerimiz için önemli bir fırsattır. Bilim insanlarının asli görevi kendi alanlarında öne çıkmaktır. Başarılı olmanın yolu, uluslararası platformlarda çalışmalarını sergilemektir. Türk-Alman ilişkileri elbette geniş sahalara yayılmıştır ama en önemlisi bilim insanlarının buluştuğu platformlardır. İki milletin bilim tarihine baktığımızda Anadolu’daki binlerce kilometrelik demir yolunda mühendisliği, Haydar Paşa Limanında mimariyi, Cumhuriyet döneminde şekillenen Hirsch İktisad Kanunlarını ve Ernst Reuter gibi Türk dostlarını görürüz. Bilim alanındaki en uzun geçmişi Almanlar ile yürüdüğümüzü ve batıdan Türkiye’ye giren teknolojinin tamamına yakının Almanlar üzerinden ülkemize ulaşması da iki ülke akademisyenlerini birlikte çalışmaya zorlayan önemli bir gerçektir. Türk-Alman bilim tarihinde iz bırakmak isteyenlere Uluslararası 3. Türk-Alman Sempozyumu kanalı ile çalışmalarını gelecek nesillere ulaştırma imkanı veriyoruz” şeklinde konuştular.



"İki ülke arasındaki iş birliği artacak"



Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın özel önem verdikleri Uluslararası 3. Türk-Alman Sempozyumu için kendi üniversitelerinde rektör yardımcıları ve dekanlar düzeyinde özel bir ekip oluşturdukları belirtildi. Sempozyum koordinasyonunu yapan Almanya IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik ise yaptığı açıklamada, Türk ve Alman akademisyenlerin Antalya’da bilimsel değerlendirmeler için yakında bir araya geleceklerini belirterek, “İki ülke akademisyenleri arasındaki iş birliğinin giderek artması Türkiye ve Almanya arasındaki aydınlık geleceği işaret etmektedir. Türk-Alman Bilimsel iş birliği arttıkça bunun her sahada olumlu gelişmeleri de beraberinde getireceğine inanıyoruz. Her 3 yılda bir Türkiye ve Almanya’da düzenlediğimiz sempozyumlar ile iki ülkenin bilim insanlarını bir araya getiren bilimsel platformları hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.