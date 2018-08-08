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Servis minibüsü devrildi: 4 yaralı

Konya’da ilçeye giden kurs öğretmenlerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kurs öğretmeni yaralandı. 

Servis minibüsü devrildi: 4 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi Konya Bilim Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali U. (51) idaresindeki 42 C 0937 plakalı servis midibüsü, Altınekin ilçesindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) yaz dönemi Genç KOMEK eğitimleri için ilçeye giden kurs öğretmenlerini götürmek ve ilçedeki programlarda görev almak için Konya'dan yola çıktı. Midibüs, iddialara göre henüz plakası belirlenemeyen bir tırın sıkıştırması sonucu refüje çıkarak yan yattı. Kaza sonucu midibüste bulunan kurs öğretmenleri Deniz K., Esra T., Sümeyra S. ve Mustafa K. yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Mehmet Ali U., devrilen midibüsten çıkarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

"Tır sıkıştırdı kaçmak için kaza yaptık" 
Midibüs sürücüsü Mehmet Ali U. kendilerini bir tırın sıkıştırdığını belirterek, "Bizi tır sıkıştırdı, biz de yol daralınca kimseye çarpmamak için hafif refüje kaçtık. Buraya çıktık yan yattı" şeklinde konuştu. 
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 
 
 

İHA

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