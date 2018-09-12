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Seyir halindeki tırın tekerleri alev aldı

Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken tekerleri alev alarak yanmaya başlayan tırı, itfaiye ekipleri tamamen yanmaktan kurtardı. 

Seyir halindeki tırın tekerleri alev aldı

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana geldi. Recep Y.’nin kullandığı 38 JJ 770 plakalı tır, Kahramanmaraş kent merkezi istikametinde seyir halindeyken bir anda arka tekerleri alev aldı. Kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyen tır sürücüsü Recep Y. ve çevredekiler itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek tırın tamamen yanmasını önledi. Tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının tekerin balatalarının ısınmasından kaynaklandığı öğrenildi. 
 

İHA

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