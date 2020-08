Sıcak hava balon uçuşları başlıyor

Bakan Karaismailoğlu, her yıl ortalama 600 binin üzerinde turistin kullandığı balon uçuşlarında uyulacak kuralların bir genelge haline getirildiğini belirterek, “Balonların uçuşu öncesinde, uçuş sırasında ve uçuşun sonrasında alınacak tüm tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşların belirlediği ölçüde düzenlemeler yapıldı” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de etkilendiği koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ile milli mücadelenin devam ettiğini belirterek, Türkiye'de ve dünyada normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından hava taşıtlarında uçuşların kademeli olarak açılmaya başladığını ve vatandaşın mağdur edilmeden ulaşım modlarını kullandığına dikkat çekti.

Bu süreçte kovid-19 salgınından sıcak hava balon uçuşlarının da olumsuz etkilendiğini ve bu nedenle salgın döneminde uçuşların durdurulduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, kademeli olarak ülkeler ile karşılıklı uçuşların açılması ile tüm turizm bölgelerimize olduğu gibi ülkemizin güzelliklerinin sergilendiği Kapadokya başta olmak üzere sıcak hava balon uçuşlarının yapıldığı bölgelerimize turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Karaismailoğlu, “Yapılan değerlendirmeler sonrasında 22 Ağustos itibariyle koronavirüs tedbirleri uygulanması şartıyla tekrar balon uçuşlarını başlatacağız” dedi.



Genelge hazırlandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon uçuşlarında uyulacak kuralların belirlenerek bir genelge haline getirildiğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Balon uçuşu öncesinde, uçuş sırasında ve uçuşun sonrasında alınacak tüm tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığımızın ve uluslararası kuruluşların belirlediği ölçüde düzenleme yapılmıştır. Yayınlanma aşamasında olan genelge ile maske, mesafe, kişisel temizlik ile dezenfektasyon ve operasyonel diğer hususlar düzenlenmiştir.”

Balon sepet bölüm kapasitesinin 4 ve üzeri olarak belirlendiği bölümlerinde sosyal mesafe kuralının korunmasına yardımcı olmak amacıyla yolcu eksiltileceğini de belirten Karaismailoğlu, hazırlanan genelgeye göre yolcu manifestolarında her yolcunun ateş ölçülme saati ve ateş sıcaklık derecesinin kayıt alınacağını anlattı. Bakan Karaismailoğlu, yer operasyonları sırasında da sosyal mesafenin sürekli olarak korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınacağının altını çizdi.







Mart ayına kadar 50 bin yolcu

Karaismailoğlu, Türkiye'de her yıl ortalama 600 bin turistin sıcak hava balonlarını kullandığını, 2019 yılında bu sayının 660 bini geçtiğini anımsatarak, seferlerin durdurulduğu Mart ayına kadar 50 bin kişinin sıcak hava balon turlarına katıldığını söyledi.

Sıcak hava balonu seyahatlerinin turistler için dünyada belli başlı turistik bölgelerin ziyaret edilmesinde önemli bir cazibe unsuru olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, görülmeye değer özel bir yere sahip pek çok turizm bölgesinin sıcak hava balonu uçuşlarıyla bu özelliklerini destekleyerek dünyada turizmde adeta marka yerler haline geldiğini vurguladı. Kapadokya Bölgesi'nin de bu marka bölgelerden biri olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Kapadokya Bölgesi, hem turizm alanında hem de sıcak hava balonu noktası olması bakımından dünyada kabul gören sayılı turistik bölgelerden birisidir. Sıcak hava balonu uçuşları hiç şüphesiz Nevşehir ili ve Kapadokya Bölgesi için öne çıkan turizm faaliyetlerinden biri olup, sadece bölge turizmi için değil, aynı zamanda ülke turizmi için de hayati öneme sahiptir. İnanıyorum ki dış hat hava yolcu uçuşlarımızdaki son dönemdeki artış ve balon uçuş bölgelerinde bulunan otellerde rezervasyonların artması yıl sonuna kadar balon yolcularının sayısında da önemli bir artış olacaktır” ifadelerini kullandı.