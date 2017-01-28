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Şiddetin her türlüsüne karşıyız

Nevşehir Kadın Derneği (NEVKAD) tarafından düzenlenen ‘Aile içi şiddetin topluma zararları’ konulu proje bilgilendirme toplantısında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Şiddetin her türlüsüne karşıyız
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç beraberinde Genel Sekreter Sibel Akbaş ile birlikte Nevşehir Altınöz Otel’de Nevşehir Kadın Derneği tarafından hazırlanan ve İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Aile İçi Şiddetin Topluma Zararları’ projesi bilgilendirme toplantısına katıldı. NEVKAD Dernek Başkanı Makbule Atlı ve konuşmacıların proje hakkında katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Filiz Kılıç, kadınlar başta olmak üzere bütün canlılara yapılan şiddeti doğru bulmadıklarını ve karşı oldukları belirtti.
Rektör Kılıç, “Gerek şahsım gerekse Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bu tür projeleri son derece önemsedik ve özellikle kadınlara yönelik yapılan projeler içerisinde olmaya büyük özen gösterdik. Çünkü, kadın ve aile içi şiddet başta olmak üzere bütün canlılara, hatta cansız varlıklara yapılan şiddetin her türlüsü yanlıştır. Bu tür eylemlerle mücadelede sivil toplum kuruluşları ile kurumlara büyük görevler düşmekte. Bu amaç doğrultusunda biz de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, üniversitemiz bünyesinde bulunan Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (NÜKÇAM) ile birlikte özellikle kadına ve aileye yönelik her türlü projenin ve çalışmanın içerisinde olduk. Böyle geniş çaplı bir proje içerisinde de yer almaktan ayrıca büyük onur duyduğumuzu belirtmek isterim.
Bu tür projeler ile toplumu bilinçlendirmek, gelecek nesillere daha şiddetsiz, yaşanılabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Şahsım ve üniversitem adına bu projeyi ortaya koyan ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını dilerim.” dedi. 
İHA
 
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