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SIĞIRCIKLARDAN YOZGAT’TA GÖRSEL ŞÖLEN

Yozgat'ta sığırcık kuşlarının gün batımındaki ahenkli dansı, görsel şölen oluşturuyor. 

SIĞIRCIKLARDAN YOZGAT’TA GÖRSEL ŞÖLEN
Her akşam binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde şekiller çizerek adeta dans ediyor. Özellikle akşam saatlerinde Yozgat semalarında dolaşan binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünü adeta bir siyah bulut gibi kaplıyor. Ahenk içerisinde hareket eden kuşlar, etkileyici görüntüler oluşturuyor. Zaman zaman birbirlerinden ayrılan kuş sürüleri kısa süre sonra yeniden bir araya gelerek gökyüzünde özgürce dans ediyor.


Vatandaşlar akşam saatlerinde görmeye alıştıkları eşsiz manzarayı büyük bir keyifle izlerken, bazı vatandaşlar da fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Gökyüzünde süzülen binlerce sığırcık sürüsü görenleri kendilerine hayran bırakıyor.


İHA
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