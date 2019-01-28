Sis Nedeniyle 33 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Konya-Ankara karayolu üzerinde yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu. Necmi Satılmış (59) idaresindeki 42 CCR 51 plakalı pancar yüklü tır, görüş mesafesinin 0 metreye kadar düştüğü yolda aynı yönde seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Arkadan gelen araçların da kazaya karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Aynı karayolu üzerinde birçok noktada yaşanan zincirleme trafik kazasında, tır, kamyon, kamyonet ve otomobillerin de aralarında olduğu 33 araç birbirine girdi. Kaza sonrası aracında sıkışan kamyon sürücüsü Necmi Satılmış olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Necmi Satılmış'ın cesedi, itfaiyenin uzun uğraşları sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

